Молодые люди вытащили женщину из пожара в селе Ленинское Новосибирской области

Молодые люди спасли женщину, которая находилась в горящей квартире в селе Ленинское (Новосибирская область). Они вытащили ее из огня и вызвали пожарных. Об этом сообщило РИА ФАН.

Молодые люди обратили внимание на дым, который выходил из квартиры. Они вызвали экстренные службы и решили помочь хозяевам дома. Парни поднялись на второй этаж и на корточках проникли в квартиру. Там они обнаружили женщину и помогли ей выбраться из пожара, убедившись, что в помещении больше нет людей. Пожарная служба выразила молодым людям благодарность за их отвагу.