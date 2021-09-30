30 сентября 2021, 15:58
Молодые люди вытащили женщину из пожара в селе Ленинское Новосибирской области
Молодые люди спасли женщину, которая находилась в горящей квартире в селе Ленинское (Новосибирская область). Они вытащили ее из огня и вызвали пожарных. Об этом сообщило РИА ФАН.
Молодые люди обратили внимание на дым, который выходил из квартиры. Они вызвали экстренные службы и решили помочь хозяевам дома. Парни поднялись на второй этаж и на корточках проникли в квартиру. Там они обнаружили женщину и помогли ей выбраться из пожара, убедившись, что в помещении больше нет людей.
Пожарная служба выразила молодым людям благодарность за их отвагу.