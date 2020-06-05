Молодые люди устроили вечеринку с наркотиками на 50 человек в Москве. Всех задержали

Молодые люди наплевали на правила самоизоляции и устроили массовую вечеринку. Для этого они специально арендовали помещение на юге Москвы. В итоге всех задержали, а у некоторых даже обнаружили наркотики.

Во время обысков у троих тусовщиков нашли вещество, экспертиза доказала, что это синтетический наркотик мефедрон. Теперь молодых людей будут судить за незаконное хранение запрещенных препаратов. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Остальным участникам вечеринки выписали штраф за нарушение самоизоляции — в том числе и организатору. Оказалось, что это житель Подмосковья. Тот, у кого он снял помещение, тоже получит штраф.

Вечеринки то и дело устраивают люди в разных регионах — видимо, им уже не терпится дождаться открытия ночных клубов и ресторанов, и поэтому они готовы нарушать закон. Так, жители Краснодара не стали сидеть дома и собрались у одного из баров, где играла музыка. В Сургуте полицейский решил отметить личный праздник на широкую ногу и даже арендовал ресторан. Но вечеринка сорвалась.

А в Москве блогерша устроила сборище для подписчиков, куда пришли Дима Билан и Клава Кока.