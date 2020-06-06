Молодые люди устроили перестрелку во Владикавказе. Видео с места

Двое мужчин повздорили на одной из улиц Владикавказе и устроили перестрелку средь бела дня. Их уже задержали, сообщили «360» в МВД Северной Осетии.

Как видно на кадрах видео, территория, где все произошло, пока еще оцеплена.

Все случилось на улице Владикавказская. Двое молодых людей поругались, один достал травматическое оружие и начал стрелять. Очевидцы тут же сообщили полиции о происшествии. Правоохранительные органы опросили свидетелей и быстро нашли преступников.

«Объявлен план „Перехват“, в результате которого подозреваемые были задержаны в течение дежурных суток», — заявили в ведомстве. Сейчас мужчин допрашивают, им грозит до двух лет лишения свободы. Остальные обстоятельства выясняются.

Полицейские региона рассказали еще об одном инциденте. Накануне с подоконников местного ДК кто-то украл все цветы вместе с горшками. Преступника вычислили по камерам видеонаблюдения. Им оказалась 35-летняя жительница поселка, у которой раньше уже была судимость.