Молодые люди ограбили квартиру и пришли в полицию с повинной

18-летний парень и 20-летняя девушка рассказали сотрудникам правоохранительных органов о своем преступлении. Ночью около ТЦ «Лента» они избили мужчину и забрали у него телефон, банковские карты, паспорт и ключи от квартиры. После этого они вломились в дом пострадавшего и вынесли оттуда два телевизора, документы и 1700 рублей.

Полиция частично изъяла украденное. Против воров возбудили уголовные дела.