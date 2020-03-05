05 марта 2020, 12:08
Молодые люди ограбили квартиру и пришли в полицию с повинной
Молодая пара пришла в полицию с повинной после ограбления квартиры в Санкт-Петербурге. Против них возбудили уголовные дела. Об этом написал сайт «Невские новости».
18-летний парень и 20-летняя девушка рассказали сотрудникам правоохранительных органов о своем преступлении. Ночью около ТЦ «Лента» они избили мужчину и забрали у него телефон, банковские карты, паспорт и ключи от квартиры. После этого они вломились в дом пострадавшего и вынесли оттуда два телевизора, документы и 1700 рублей.
Полиция частично изъяла украденное. Против воров возбудили уголовные дела.