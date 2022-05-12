Молодую пару подозревают в неумышленном поджоге памятника архитектуры в Красноярском крае

Полиция задержала 24-летнего жителя Канска, которого подозревают в поджоге здания, признанного памятником архитектуры. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По версии следствия, молодой человек выпивал с подругой, после чего пара решила уединиться в нежилом здании. Там молодые люди уснули, из рук молодого человека выпала сигарета, которая привела к возгоранию сухой ветоши. Здание частично повреждено огнем.