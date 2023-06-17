Эксклюзив 17 июня 2023, 16:50 Молодому человеку разорвало лицо взрывом огнетушителя в ТАО Мужчина едва не погиб при взрыве огнетушителя в строительном вагончике в ТАО РИА «Новости»

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В Троицком административном округе серьезно пострадал мигрант при взрыве огнетушителя в строительной бытовке. За ним отправили вертолет санавиации, сообщил источник в правоохранительных органах «360».

В Новой Москве в деревне Яковлевское в строительном вагончике взорвался огнетушитель. В результате этого 19-летний приезжий получил тяжелые травмы. По предварительным данным, у молодого человека перелом челюсти и открытая рана лица.

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Источник уточнил «360», что за пострадавшим вылетел санитарный вертолет, чтобы доставить мужчину в больницу. Других подробностей пока нет. Обстоятельства и причины произошедшего установят специалисты.

Ранее в Балашихе в многоэтажном доме на Юбилейной улице после пожара раздалось два взрыва.