Молодой житель Волгоградской области скончался после ссоры с возлюбленной

Компания подростков пила спиртное на берегу реки в районе поселка Красный Яр. Из-за конфликта со своей возлюбленной парень отделился от группы и ушел к воде. Искать его начали только на следующий день, когда он не пришел домой ночевать. Тело нашли под деревом.