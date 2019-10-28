Молодой житель Волгоградской области скончался после ссоры с возлюбленной
В Жирновском районе Волгоградской области расследуется гибель 18-летнего молодого человека. Юноша погиб после пьяной ссоры со своей девушкой, сообщило издание novostivolgograda.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Компания подростков пила спиртное на берегу реки в районе поселка Красный Яр. Из-за конфликта со своей возлюбленной парень отделился от группы и ушел к воде. Искать его начали только на следующий день, когда он не пришел домой ночевать. Тело нашли под деревом.