Молодой житель Волгограда сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Волгограде 19-летний водитель Lada вечером 7 июля сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

ДТП произошло в Краснооктябрьском районе города, на проспекте Металлургов, сообщает Novostivolgograda.ru. Отмечается, что водитель Lada Priora не сбавил скорость, подъезжая к пешеходному переходу. Как раз в этот момент дорогу переходила 59-летняя местная жительница. Она получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована.

Очевидцы рассказали, что автомобиль молодого человека был с заниженной посадкой и тонированными окнами. «Решил что он король на дороге», — отметил один из них, раскритиковав манеру езды по городу без снижения скорости перед пешеходными переходами.