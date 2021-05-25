Молодой житель Волгограда погиб от удара током, когда косил траву на даче

В Советском районе Волгограда 32-летний мужчина скончался от удара током, когда косил траву на своем дачном участке.

Как сообщил сайт novostivolgograda.ru, чтобы передвигаться с газонокосилкой по участку, мужчине понадобился удлинитель. Когда он косил траву, он случайно повредил шнур удлинителя газонокосилкой и задел оголенный провод. Этого было достаточно, чтобы наступила смерть от удара током.

Жена пострадавшего мужчины вызвала скорую, но спасти его не удалось.