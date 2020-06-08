Молодой житель Уфы погиб, спасая тонущего ребенка

Компания молодых людей отдыхала у реки. Недалеко от них купались дети. В какой-то момент начал тонуть один из купающихся мальчиков. Тогда юноши бросились спасать его. Ребенка удалось вытащить на берег. Однако один из молодых людей выплыть не смог. Его тело вскоре достали из воды спасатели.

По факту произошедшего начали работу правоохранители.