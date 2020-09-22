Молодой житель Башкирии погиб под колесами автоцистерны

В Республике Башкирия автоцистерна насмерть сбила 34-летнего местного жителя.

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 21 сентября, в Стерлитамакском районе, сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканское УГИБДД.

34-летний житель Стерлитамака шел по правому краю трассы Уфа — Оренбург. У него на одежде отсутствовали световозвращающие элементы. 33-летний водитель автоцистерны на базе Mercedes-Benz Axor, ехавший из Татарстана, не заметил пешехода в темноте и сбил его.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался на месте.