Происшествия 11 марта 2024, 14:01 Молодой водитель за рулем ВАЗа погиб во время аварии в Челябинске

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Смертельное ДТП, в котором погиб 19-летний парень, произошло накануне на улице Черкасской в Челябинске. Там столкнулись Geely Monjaro и ВАЗ-21154, написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

Мужчина за рулем Geely вылетел на запрещающий сигнал светофора и протаранил выехавший на перекресток ВАЗ-21154. Водитель легковушки скончался на месте.

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Сообщается, что мужчина за рулем иномарки находился в нетрезвом состоянии.