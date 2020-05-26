Молодой водитель врезался в опору московского моста и погиб

Легковушка влетела в опору моста на юге Москвы. Погиб водитель автомобиля. Еще несколько человек пострадали.

Авария произошла на Нагорном проезде, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Мужчина, находившийся за рулем машины, не справился с управлением. Автомобиль въехал в мачту железнодорожного моста, уточнил сайт «РЕН ТВ» со ссылкой на ГИБДД по Москве. Пожара не произошло. Погибшему водителю было 24 года.

Пострадали, по разным данным, от двух до трех человек. Об их состоянии ничего не известно. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.