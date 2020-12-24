Авария произошла днем 23 декабря на территории Миасса. За рулем Lada Kalina сидел 19-летний юноша с водительским стажем один год. По предварительной информации, молодой человек сильно разогнался и съехал с дороги, угодив прямо в деревья.

Водитель скончался на месте ДТП. 15-летняя пассажирка получила травмы и попала в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.