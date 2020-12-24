24 декабря 2020, 12:15
Молодой водитель въехал в деревья и погиб на трассе Миасс — Златоуст
Молодой человек не справился с управлением на автодороге Миасс — Златоуст и на большой скорости столкнулся с деревьями. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Челябинской области.
Авария произошла днем 23 декабря на территории Миасса. За рулем Lada Kalina сидел 19-летний юноша с водительским стажем один год. По предварительной информации, молодой человек сильно разогнался и съехал с дороги, угодив прямо в деревья.
Водитель скончался на месте ДТП. 15-летняя пассажирка получила травмы и попала в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.