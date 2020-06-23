Молодой водитель в Кемерове не пропустил скорую и устроил ДТП
Авария произошла на пересечении улиц Н. Островского и Весенней в ночь на 23 июня, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
По предварительным данным, Toyota Camry проигнорировала требование дорожного знака «Уступите дорогу». Ее 26-летний водитель не дал карете скорой проехать. В результате столкновения машина, где ехали медики, опрокинулась.
Травмы получили водитель скорой помощи и три ее пассажира, в том числе пациент и два фельдшера. Как пишут местные СМИ, последние попали в больницу.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Управлявшего иномаркой молодого человека отправили на медицинское освидетельствование. Оно покажет, был ли водитель пьян в момент аварии.
Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Максимальное наказание, которое может получить водитель, достигает два года лишения свободы.