Молодой водитель в Кемерове не пропустил скорую и устроил ДТП

В Кемерове иномарка протаранила машину скорой. Автомобиль с медиками опрокинулся. Пострадали четыре человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария произошла на пересечении улиц Н. Островского и Весенней в ночь на 23 июня, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

По предварительным данным, Toyota Camry проигнорировала требование дорожного знака «Уступите дорогу». Ее 26-летний водитель не дал карете скорой проехать. В результате столкновения машина, где ехали медики, опрокинулась.

Травмы получили водитель скорой помощи и три ее пассажира, в том числе пациент и два фельдшера. Как пишут местные СМИ, последние попали в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Управлявшего иномаркой молодого человека отправили на медицинское освидетельствование. Оно покажет, был ли водитель пьян в момент аварии.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Максимальное наказание, которое может получить водитель, достигает два года лишения свободы.