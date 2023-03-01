Происшествия 01 марта 2023, 15:14 Молодой водитель устроил смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Курган

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Авария, в которой погибли два человека, произошла по вине 18-летнего водителя Lada Granta. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД Курганской области.

Как рассказали в ведомстве, во время движения по дороге Екатеринбург — Курган молодой человек, два месяца назад получивший права, выехал на встречную полосу движения для обгона и столкнулся с ВАЗ-2111. Из-за сильного удара отечественный автомобиль отбросило на КамАЗ.

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В результате случившегося погибли два пассажира ВАЗ-2111. Виновника ДТП с травмами доставили в больницу. Теперь молодому человеку грозит уголовное разбирательство.