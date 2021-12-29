Молодой водитель устроил аварию с участием четырех машин в Ростовской области

Массовое ДТП произошло на Николаевском шоссе в Таганроге Ростовской области. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Водитель одного из них получил травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.

Ситуация произошла 28 декабря. 23-летний водитель Kia Spectra не выдержал необходимую дистанцию, в результате чего произошло столкновение с Daewoo Nexia, который выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой ВАЗ и Datsun On-Do.

В результате водитель отечественной машины получил травмы. Его госпитализировали.