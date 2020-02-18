Молодой водитель сбил мужчину в Пензенской области

Инцидент произошел вечером 17 февраля на улице Ленина. За рулем машины находился молодой человек в возрасте 23 лет.

«В результате происшествия пешеход получил травмы, его доставили в медицинское учреждение», — пояснили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.