18 февраля 2020, 14:37
Молодой водитель сбил мужчину в Пензенской области
Водитель автомобиля Lada Priora сбил мужчину 40 лет в городе Белинский Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Инцидент произошел вечером 17 февраля на улице Ленина. За рулем машины находился молодой человек в возрасте 23 лет.
«В результате происшествия пешеход получил травмы, его доставили в медицинское учреждение», — пояснили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.