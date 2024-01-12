Происшествия 12 января 2024, 14:29 Молодой водитель сбил 16-летнюю девочку на мосту во Владимирской области

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Авария, в которой пострадала 16-летняя девочка, произошла накануне в городе Муром Владимирской области. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на правоохранителей.

Водитель, передвигаясь по Мурому на авто, не снизил скорость при въезде на мост и в какой-то момент съехал на тротуар и наехал на пешехода. От сильного удара девочка упала с моста в овраг.

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Сам 19-летний водитель также получил травмы. По факту случившегося заведено уголовное дело.