Происшествия 24 марта 2023, 15:12 Молодой водитель погиб после столкновения с грузовиком в Краснодарском крае

Читать 360tv в

ДТП произошло на автодороге Соленый — порт Кавказ в Темрюкском районе Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Реклама

Авария случилась сегодня около семи часов утра. Автомобиль Hyundai не уступил дорогу 20-летнему водителю ВАЗ-2114 во время поворота налево. Водитель легковушки не успел затормозить, после чего произошло столкновение. В результате молодой человек получил травмы и погиб. Его пассажирка также пострадала. Ее доставили в ЦРБ.