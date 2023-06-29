Происшествия 29 июня 2023, 16:19 Молодой водитель не справился с управлением в Новосибирской области. Есть погибшие

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Смертельное ДТП произошло в Болотнинском районе Новосибирской области. Там 18-летний водитель иномарки не справился с управлением. Об этом сообщил «Царьград».

Авария случилась в среду, 28 июня. На автодороге Болотное — Зудово — Козловка водитель Toyota Highlander съехал с дорожного полотна, в результате автомобиль опрокинулся.

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В результате погибли двое молодых людей 2007-го и 2004-го года рождения. Двое пассажиров — парень и девушка 2007-го и 2006-го года рождения — получили травмы. Их госпитализировали. Сам водитель не пострадал.