Молодой водитель Mercedes пытался пробить автомобилем стены школы во Владимире

ДТП с участием 23-летнего водителя Mercedes представительского класса произошло во Владимире. Мужчина пытался пробить стену школы № 1. Видео, на котором запечатлен автолюбитель, попало в Сеть. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на соцсети.

Предполагается, что водитель не смог вписаться в поворот. Сотрудники ДПС достали автомобилиста из Mercedes и посадили его в полицейский автомобиль. Молодой человек плохо ориентировался в пространстве. Он также отказался от медицинского освидетельствования. На него составили протокол.