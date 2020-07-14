Молодой рэпер Максим Решетников умер в Москве

Музыканту было 27 лет. В настоящий момент причина смерти рэпера неизвестна. Блогер Саша Конь подтвердил смерть друга в публикации своего Twitter-аккаунта в понедельник, 13 июля, пишет «Газета.ру».

«Макс не выходил на связь два дня и несколько часов назад мы с Родионом поехали вскрывать его дом, в общем-то догадываясь что нас ждет», — поделился молодой человек.

Большая часть подписчиков Коня не поверили в эту информацию, посчитав что он неудачно пошутил. Однако спустя время о правдивости информации сообщил битмейкер ELPRESBOY, который сотрудничал с Решетниковым.

«Вчера не стало нашего друга и талантливейшего музыканта Максима Решетникова, более известного как Murda Killa, я пишу это все сейчас, а на моих глазах наворачиваются слезы», — написал он на своей странице в Twitter.

Murda Killa выпустил первый мини-альбом Murderland в 2016 году. Два года спустя вышел его альбом Brokestar. Его музыка пользуется популярностью среди представителей молодежи.