Молодой пассажир иномарки погиб в ДТП в Новосибирске

Ночью на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, не справившись с управлением, врезался в столб. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на группу «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, водитель иномарки вылетел с дороги у дома № 144 и на высокой скорости врезался в столб. Во время удара о световую опору машина получила сильные повреждения.

Пассажир Volkswagen скончался на месте, а водителя с места аварии увезли в больницу. По словам медиков, он получил перелом ключицы, ребер и многочисленные ушибы. О том, был ли 22-летний водитель в момент аварии пьян, не сообщается. Правоохранителям предстоит выяснить точные детали происшествия.