Молодой паркурщик умер в Москве после падения с высоты и месяца в коме

В Москве погиб 20-летний паркурщик. Парень бегал по крышам строящихся зданий и исполнял опасные трюки. Во время сальто он упал с большой высоты.

Падение произошло 22 апреля на Олимпийском проспекте, все это время пострадавший лежал в коме. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, пострадавшего госпитализировали с переломами и ушибами. Его положили в реанимацию, где он находился в коме. Спустя месяц, 23 мая, паркурщик скончался, не приходя в сознание.

В правоохранительных органах проводят проверку.

В Италии 23 мая с высоты 10 метров упал фуникулер с людьми. Погибли 12 человек. ЧП произошло на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Моттароне на северо-западе страны. Трос оборвался к концу маршрута. По предварительной версии, причиной падения могла стать поломка креплений вагона.

В Москве в середине мая пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Родители оставили его ненадолго, в этот момент мальчик залез на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. Ребенок выжил, его госпитализировали с различными травмами.