Молодой парень утонул в Новосибирском озере

В озере «Спартак» в Калининском районе Новосибирска 7 июня утонул 24-летний парень. Его тело нашли спасатели спустя сутки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сотрудников Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Все случилось около семи часов вечера на озере «Спартак». Молодой парень пошел купаться, однако на берег так и не выплыл.

Спасатели получили заявление с просьбой найти утонувшего. Водолазам Новосибирского поисково-спасательного отряда удалось найти тело пострадавшего сегодня около 11:30 утра. Тело было передано полицейским для выяснения обстоятельств несчастного случая.