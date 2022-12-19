Происшествия 19 декабря 2022, 18:38 Молодой парень погиб под колесами поезда в Свердловской области

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Смертельное происшествие случилось на перегонке станций Арамиль — Бобровка в Свердловской области. Там под колесами поезда погиб 20-летний молодой человек. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

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Авария случилась 18 декабря. По предварительным данным, парень решил перейти дорогу в неположенном месте. В результате он попал под колеса поезда и получил серьезные травмы, которые привели к смерти. На место происшествия прибыли оперативники.