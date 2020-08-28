Молодой отец устроил драку с обидчиком своего ребенка на детской площадке

На детской площадке произошел конфликт между детьми и их родителями. Все началось с игрушки, которую не поделили дети.

Дети пяти лет играли на детской площадке в районе Черемушки, когда один ребенок забрал у другого игрушку и бросил ее в сторону. Отец одного мальчика решил проучить обидчика — он выкрутил малышу руки и начал возить его по земле, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

После инцидента мужчина покинул детскую площадку. Мать пострадавшего немедленно заявила в полицию. В ведомстве заявили, что начали проверку по факту случившегося.

Накануне стало известно об еще одном инциденте на детской площадке. Мужчина подъехал во двор на квадроцыкле и начал стрелять по детям. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На кадрах, попавших в распоряжение «360» видно, что водитель произвел выстрел несколько раз.