Молодой отец из Пензы получил штраф в 200 тысяч за пьяную езду

Жителя Пензы остановили инспекторы. После освидетельствования стало ясно, что водитель нетрезв. Однако сам он с этим не согласился.

«После чего ему предложили пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило его нетрезвое состояние», — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда. После этого пензенец признал вину.

Суд учел, что он способствовал расследованию и раскаялся. Смягчающим обстоятельствам было еще и то, что у мужчины есть дети. Автолюбителя оштрафовали на 200 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.