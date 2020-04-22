22 апреля 2020, 19:49
Молодой отец из Пензы получил штраф в 200 тысяч за пьяную езду
В Пензе суд оштрафовал 36-летнего мужчину на 200 тысяч за пьяную езду. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
Жителя Пензы остановили инспекторы. После освидетельствования стало ясно, что водитель нетрезв. Однако сам он с этим не согласился.
«После чего ему предложили пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило его нетрезвое состояние», — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда. После этого пензенец признал вину.
Суд учел, что он способствовал расследованию и раскаялся. Смягчающим обстоятельствам было еще и то, что у мужчины есть дети. Автолюбителя оштрафовали на 200 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.