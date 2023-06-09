Происшествия 09 июня 2023, 19:39 Молодой мужчина стал жертвой пожара на улице Большая Семеновская в Москве Прокуратура Москвы: при пожаре на улице Большой Семеновской погиб мужчина Telegram

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Мужчина 1990 года рождения погиб при пожаре в нежилом доме на Большой Семеновской улице в Москве. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

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По данным ведомства, возгорание произошло на третьем этаже здания. Изначально в прокуратуре сообщили о пострадавшем в результате ЧП, но спустя время выяснилось, что человек скончался.

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По факту случившегося началась проверка. Выяснение обстоятельств и причин пожара контролируют сотрудники Восточного административного округа.