29 февраля 2024, 14:28
Молодой мужчина скончался от ножевых ранений в Новокузнецке
В Новокузнецке полицейские задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве друга. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 27 февраля в квартире дома на улице Мичурина. Как рассказал задержанный, он поссорился с приятелем, схватил нож и ударил оппонента в грудную клетку и бедро. От полученных ударов пострадавший скончался в больнице, написал newsnn.ru.
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В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.
Убийства
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