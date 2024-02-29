Происшествия 29 февраля 2024, 14:28 Молодой мужчина скончался от ножевых ранений в Новокузнецке

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В Новокузнецке полицейские задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве друга. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 27 февраля в квартире дома на улице Мичурина. Как рассказал задержанный, он поссорился с приятелем, схватил нож и ударил оппонента в грудную клетку и бедро. От полученных ударов пострадавший скончался в больнице, написал newsnn.ru.

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В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.