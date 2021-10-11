Молодой мужчина попал под поезд в Кузбассе

24-летний житель Прокопьевска попал под колеса поезда в Кузбассе на перегоне Зеньково — Прокопьевск. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Кузбасского ЛУ МВД.

Информация об этом поступила в дежурную часть транспортной полиции на станции Белово. На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что машинист грузового состава после того, как заметил в колее человека, попытался экстренно затормозить. Однако наезд все равно произошел. Пострадавший получил многочисленные травмы. Сейчас он находится в одной из больниц Прокопьевска.

«В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и причины, по которым гражданин пренебрег правилами безопасности. По предварительным данным мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ЛУ МВД