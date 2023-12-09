Эксклюзив 09 декабря 2023, 08:40 Молодой мужчина едва не утонул в Долгопрудном Источник «360»: молодой мужчина едва не утонул в Долгопрудном минувшей ночью РИА «Новости»

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Молодой мужчина едва не утонул в Долгопрудном минувшей ночью. Пострадавшего доставили в больницу с сильным переохлаждением и обморожением конечностей, сообщил «360» источник.

По его информации, мужчине 23 года. В начале второго часа ночи он сообщил в экстренные службы, что «тонет в болоте, пытается кричать, но его никто не слышит».

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ЧП произошло в районе проезда Строителей, пояснил собеседник «360». Спасатели вычислили геопозицию пострадавшего и спасли его. На скорой помощи мужчину доставили в больницу.