Молодой мужчина два дня угрожал пистолетом жителям Читы

В Железнодорожный отдел полиции Читы поступило сообщение от местных жителей, которые рассказали о нападении на продавца магазина. По их словам, неизвестный, угрожая пистолетом, похитил из кассы 17 тысяч рублей. Об этом написал «Царьград».

Буквально через день 67-летняя жительница Читы пожаловалась в полицию по факту ограбления. По ее словам, неизвестный выхватил из ее рук сумку, в которой находились документы, телефон и банковская карта.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать 18-летнего подозреваемого. Оказалось, что оба преступления были совершены одним и тем же человеком. На молодого читинца возбуждено два уголовных дела по факту разбоя и грабежа. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.