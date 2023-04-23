Происшествия 23 апреля 2023, 18:29 Молодой казак надругался над прабабушкой друга в Крыму Казак из Крыма избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку одноклассника ru.freepik.com

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В Крыму нетрезвый молодой казак избил и надругался над 94-летней прабабушкой своего одноклассника у нее дома. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, все случилось в конце апреля в селе Изобильное. Двадцатиоднолетний молодой человек решил встретиться с одноклассником, но тот сразу прийти не смог и предложил приятелю дождаться его дома вместе прабабушкой. Парень пришел в гости в нетрезвом состоянии и накинулся на пожилую женщину, совершив в ее отношении насильственные действия сексуального характера. После совершенного он попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

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Теперь родственники злоумышленника грозятся убить семью потерпевшей, потому что те якобы испортили жизнь их сыну.

Ранее «360» сообщал, что два мигранта изнасиловали и убили 65-летнюю пенсионерку в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом. После убийства пожилой женщины общежитие для приезжих рабочих в населенном пункте закрыли, а проживающих там иностранцев перевезли в другое место.