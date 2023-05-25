Происшествия 25 мая 2023, 09:27 Молодой фельдшер погиб в результате аварии на юго-западе Москвы МВД: фельдшер погиб и еще трое пострадали в результате аварии на юго-западе Москвы Фото из социальной сети "ВКонтакте" Евгения Лапкова

Читать 360tv в

Сегодня фельдшер Евгений Лапкаев погиб в результате аварии на пересечении Профсоюзной улицы и Нахимовского проспекта в Москве. Ему было 34 года. Пострадали еще три человека, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Городского управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) РФ.

Как рассказали в источнике, мужчина и другие пострадавшие находились в машине скорой помощи. В нее со всей скорости влетел таксист на Hyundai Sonatе. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Реклама

В результате аварии скорая перевернулась. В ней находились два фельдшера, водитель и пациент. Всех доставили в больницу. Врач Евгений Лапкаев скончался в больнице из-за полученных травм. Не пострадал только таксист.

Прокуратура ведет проверку всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия (ДТП). В отношении водителя такси планируют возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Вчера, 24 мая, в Туве на федеральной трассе «Енисей» произошла массовая авария, в которой погибли шесть человек.