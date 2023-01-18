Происшествия 18 января 2023, 12:57 Молодой человек вытолкнул из окна 17-летнюю девушку на Чукотке

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На Чукотке правоохранители расследуют гибель 17-летней девушки, которая была найдена под окнами общежития. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительной информации, молодой человек во время ссоры вытолкнул девушку из окна здания. При падении она получила многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, написало ИА Nation News.

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По факту смерти заведено уголовное дело. Сообщается, что молодой человек уже ранее имел судимость.

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