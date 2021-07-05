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    05 июля 2021, 16:59

    Молодой человек утонул в Свердловской области

    Артур Блянихов

    На озере Балтым (Свердловская область) в минувшую субботу утонул 25-летний парень. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

    По словам свидетелей, молодой человек отдыхал на пляже вместе с друзьями и в какой-то момент не вынырнул во время купания. Его попытались найти и вытащить, но все попытки ни к чему не привели.

    «Девушка, подруга утонувшего, вызвала по телефону скорую и МЧС. И вот помощи не было минут 40», — поделился один из очецидцев.

    Правоохранители разбираются в произошедшем.