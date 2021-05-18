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    18 мая 2021, 14:44

    Молодой человек утонул, переплывая реку в Самарской области

    Дарья Морозова

    Спасатели вытащили из реки Чапаевки труп 17-летнего подростка. Он утонул, когда купался с друзьями. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Известно, что молодые люди переплывали реку и обнаружили, что один человек из их компании пропал. Они попытались его найти, а потом обратились за помощью к МЧС.

    Через некоторое время спасатели обнаружили труп пропавшего юноши на глубине четырех метров. Правоохранители проводят проверку произошедшего.