Молодой человек утонул, переплывая реку в Самарской области

Спасатели вытащили из реки Чапаевки труп 17-летнего подростка. Он утонул, когда купался с друзьями. Об этом сообщило ИА Nation News.

Известно, что молодые люди переплывали реку и обнаружили, что один человек из их компании пропал. Они попытались его найти, а потом обратились за помощью к МЧС.

Через некоторое время спасатели обнаружили труп пропавшего юноши на глубине четырех метров. Правоохранители проводят проверку произошедшего.