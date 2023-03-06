Происшествия 06 марта 2023, 18:44 Молодой человек устроил аварию в Югре. Три человека пострадали

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В ХМАО случилось ДТП, в результате которого несколько человек пострадали. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

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Авария произошла в Кондинском районе. По предварительной информации, 17-летний молодой человек за рулем ВАЗа не справился с управлением и наехал на снежные валы. После ДТП юноша скрылся с места происшествия. Три его пассажира-подростка получили травмы. Водителя нашли и оштрафовали на 30 тысяч рублей. В его отношении заведено два административных дела.