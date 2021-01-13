Молодой человек упал с башенного крана на стройке в Кургане

Молодой человек сорвался с башенного крана на строительной площадке в Заозерном районе Кургана. Об этом сообщили в группе «Спасатели Кургана» социально сети «ВКонтакте».

Отмечается, что на место происшествия прибыли специалисты Поисково-спасательной службы региона, пишет сайт URA.ru.

«Молодой человек лежал на площадке крана, на высоте пятого этажа. При падении он получил множественные тяжелые травмы, но находился в сознании», — уточнили собеседники издания.

По информации пользователей Сети, спасательные работы проводили в экстремальных условиях. В городе сильный ветер, мороз, железные конструкции покрыты льдом.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Согласно данным правоохранителей, пострадавшим является юноша 2002 года рождения. Инцидент произошел на месте строительства 18-этажного здания. Парню оказали первую медицинскую помощь, наложили шины и при помощи альпинистского снаряжения спустили на землю. Его передали бригаде медиков.