Молодой человек стал жертвой ДТП в Башкирии

В Башкирии произошла авария с участием отечественного авто LADA Granta. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Автоинспекции.

ДТП случилось в минувшую субботу. 20-летний водитель легковушки не справился с управлением. В результате машину занесло, она перевернулась По предварительной информации, автомобилист был пьян. Вместе с ним в салоне авто находились несколько пассажиров. Один из них скончался в больнице от полученных травм.