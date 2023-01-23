Происшествия 23 января 2023, 17:01 Молодой человек стал жертвой аварии в Челябинске

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Смертельное ДТП с участием 22-летнего мужчины произошло накануне возле пригородных микрорайонов Вишневая горка и Привилегия в Челябинске. Об этом написал «Царьград».

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21070, съехал с дороги и врезался в столб. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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Сейчас правоохранители утсанавливают точные причины ДТП.

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