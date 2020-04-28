28 апреля 2020, 19:05
Молодой человек спас женщину из горящего здания на Кубани
В минувшее воскресенье в Темрюке (Краснодарский край) загорелась двухуровневая квартира в микрорайоне Правобережном. В пожаре едва не погибла местная жительница. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным издания, недалеко от места происшествия находился 18-летний парень, который увидел на козырке здания женщину. Молодой человек нашел лестницу и спустил пострадавшую вниз. Она не могла держаться за перекладины, поскольку у нее обгорели руки. Соседи вызвали спасателей, которые быстро потушили огонь. Рассматривается вопрос о награждении молодого человека.