Молодой человек спас женщину из горящего здания на Кубани

По данным издания, недалеко от места происшествия находился 18-летний парень, который увидел на козырке здания женщину. Молодой человек нашел лестницу и спустил пострадавшую вниз. Она не могла держаться за перекладины, поскольку у нее обгорели руки. Соседи вызвали спасателей, которые быстро потушили огонь. Рассматривается вопрос о награждении молодого человека.