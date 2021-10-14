Молодой человек спалил пельмени и трехкомнатную квартиру в Тюмени

Трехкомнатная квартира в одной из многоэтажек в Тюмени полностью выгорела из-за забытых на плите пельменей. По крайней мере такую причину возгорания назвал ее молодой владелец, когда его эвакуировали спасатели.

Местные жители были крайне возмущены произошедшим. По их словам, из-за такой халатности могли пострадать и другие жильцы. Соседи заявили, что молодой человек, который спалил пельмени и квартиру, их беспокоил уже давно, сообщила «Комсомольская правда».

«Мы давно заметили, что жильцы этой квартиры живут неблагополучно. Ведут себя странно, постоянно слышен шум. Так и знали — жди от них беды», — посетовали собеседники издания.

По словам очевидцев, на месте ЧП работали два пожарных расчета. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Как он мог так забыть пельмени? Ну это же какой-то бред! Явно причина в другом», — возмутилась еще одна местная жительница.

Она даже предположила, что жильцы могут устроить самосуд над неудачливым кулинаром, но этого не произошло.