30 декабря 2022, 17:10
Молодой человек сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Новочеркасске
Пожилая женщина попала под колеса автомобиля при переходе проезжей части на переходе в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
По предварительным данным, 18-летний водитель отечественного автомобиля не заметил 70-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и сбил ее.
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Женщина получила травмы разной степени тяжести, ее госпитализировали.
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ДТП
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