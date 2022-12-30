Происшествия 30 декабря 2022, 17:10 Молодой человек сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Новочеркасске

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Пожилая женщина попала под колеса автомобиля при переходе проезжей части на переходе в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

По предварительным данным, 18-летний водитель отечественного автомобиля не заметил 70-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и сбил ее.

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Женщина получила травмы разной степени тяжести, ее госпитализировали.

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