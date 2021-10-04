В Оренбурге из-за нераскрывшегося парашюта погиб 20-летний молодой человек. Он совершал прыжок с высоты 700 метров. Об этом рассказали изданию Life в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне на территории Бузулукского аэродрома. На борту самолета АН-2, с которого совершал прыжок молодой человек, находились еще десять парашютистов. За это развлечение все они заплатили по четыре тысячи рублей. Погибший получил травмы, от которых скончался еще до приезда врачей.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причину случившегося. В полицию должен прибыть начальник полетов, который укладывал снаряжение и выпускал парашютистов из самолета.