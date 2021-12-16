Молодой человек ранил ножом мужчину в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего парня, который ранил ножом местного жителя. Об этом сообщили «Невские новости».

Задержанный ранил мужчину во время массовой потасовки, которая произошла в ноябре во дворе одного из домов на улице Шостаковича. Пострадавший получил рану правого бедра. Он обратился за помощью к правоохранителям, которые поймали нападавшего. Им оказался неработающий молодой человек, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.