facebook_pixel
    25 декабря 2020, 15:18

    Молодой человек признался, что убил свою 78-летнюю бабушку

    Полина Петрова

    Молодой человек из Симферополя признался в убийстве собственной бабушки, с которой проживал в одной квартире. Парню предъявили обвинение, информирует сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ СК РФ по региону.
    Молодой человек признался, что убил свою 78-летнюю бабушку

    «В доме по улице Инге молодой человек, проживающий в одной квартире вместе с бабушкой, во время семейного конфликта нанес ей несколько ударов по голове», — уточнили в пресс-службе.

    После этого 22-летний мужчина задушил пенсионерку. Отмечается, что криминалисты провели первоначальные следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются все детали совершенного преступления и мотивы.

    Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.