Молодой человек признался, что убил свою 78-летнюю бабушку

«В доме по улице Инге молодой человек, проживающий в одной квартире вместе с бабушкой, во время семейного конфликта нанес ей несколько ударов по голове», — уточнили в пресс-службе.

После этого 22-летний мужчина задушил пенсионерку. Отмечается, что криминалисты провели первоначальные следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются все детали совершенного преступления и мотивы.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.