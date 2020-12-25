25 декабря 2020, 15:18
Молодой человек признался, что убил свою 78-летнюю бабушку
Молодой человек из Симферополя признался в убийстве собственной бабушки, с которой проживал в одной квартире. Парню предъявили обвинение, информирует сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ СК РФ по региону.
«В доме по улице Инге молодой человек, проживающий в одной квартире вместе с бабушкой, во время семейного конфликта нанес ей несколько ударов по голове», — уточнили в пресс-службе.
После этого 22-летний мужчина задушил пенсионерку. Отмечается, что криминалисты провели первоначальные следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются все детали совершенного преступления и мотивы.
Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.