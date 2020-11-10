10 ноября 2020, 21:39
Молодой человек пострадал в аварии в Пензенской области
В городе Нижний Ломов зафиксировано ДТП с участием отечественных легковушек ВАЗ-21124 и Lada Largus. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».
По данным информагентства, авария произошла накануне на улице Сергеева. В результате столкновения пострадал 21-водитель ВАЗ-21124. С полученными травмами его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Отмечается, что региональная Госавтоинспекция посоветовали водителям сменить летнюю резину на зимнюю, поскольку авто может занести на обледеневшем асфальте.