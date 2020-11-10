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    10 ноября 2020, 21:39

    Молодой человек пострадал в аварии в Пензенской области

    Артур Блянихов

    В городе Нижний Ломов зафиксировано ДТП с участием отечественных легковушек ВАЗ-21124 и Lada Largus. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

    По данным информагентства, авария произошла накануне на улице Сергеева. В результате столкновения пострадал 21-водитель ВАЗ-21124. С полученными травмами его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Отмечается, что региональная Госавтоинспекция посоветовали водителям сменить летнюю резину на зимнюю, поскольку авто может занести на обледеневшем асфальте.